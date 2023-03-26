Попытка диктаторских режимов угрожать всей Европе – Литва о ядерном оружии РФ в Беларуси

МИД Литвы в специальном заявлении расценил намерения Кремля и Минска разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси как "очередную попытку двух непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям и всему европейскому континенту".

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Литва "внимательно следит за ситуацией вокруг заявления о планах России разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси и рассматривает это как очередную попытку двух непредсказуемых диктаторских режимов угрожать своим соседям и всему европейскому континенту".

По мнению литовского МИД, диктаторы Владимир Путин и Александр Лукашенко делают "отчаянные шаги" для того, чтобы "создать очередную волну напряженности и дестабилизации в Европе" и еще больше втянуть Беларусь в войну против Украины и в конфронтацию с демократическим миром.

Беларусь, которая "все больше теряет свой суверенитет" и "поддерживает и пособничает российской агрессии", становится "дополнительным фактором риска для балтийского региона", сказано в заявлении.

Литва намерена обсудить с евроатлантическими партнерами варианты реакции на милитаристские планы режимов РФ и Беларуси и призовет их к принятию новых санкций.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

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Сергій Бережний

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