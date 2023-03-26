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Украина требует созвать Совбез ООН в связи угрозой размещения ядерного оружия в Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 16:22
Украина требует созвать Совбез ООН в связи угрозой размещения ядерного оружия в Беларуси - Фото
Совбез ООН (Фото - EPA)

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета безопасности ООН.

МИД заявил, что "заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, который подрывает основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом".

МИД также требует для обсуждения этого вопроса немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что о намерениях России объявлено в условиях продолжения ее "агрессивной войны против Украины", в которой "Россия демонстрирует свою неспособность побеждать на поле боя".

Украина обращается к государствам Большой семерки и Евросоюза с просьбой предупредить Минск о "последствиях для Беларуси в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие России" и ожидает "эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН".

  • 25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • Министерство обороны США заявило, что это пока не означает подготовки России к применению ядерное оружия.
  • МИД Германии назвал "попыткой устрашения" заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.
  • В НАТО считают усиление ядерной риторики России "опасным и безответственным".

Читайте также: "Боится контрнаступления Украины". В ISW объяснили громкие заявления Путина в последнем интервью

Сергій Бережний
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