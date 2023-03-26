Украина требует созвать Совбез ООН в связи угрозой размещения ядерного оружия в Беларуси

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует в связи с этим экстренно созвать заседание Совета безопасности ООН.

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МИД заявил, что "заявления РФ о намерениях разместить на территории Беларуси тактическое ядерное оружие являются очередным провокационным шагом преступного путинского режима, который подрывает основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом".

МИД также требует для обсуждения этого вопроса немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН.

Отмечается, что о намерениях России объявлено в условиях продолжения ее "агрессивной войны против Украины", в которой "Россия демонстрирует свою неспособность побеждать на поле боя".

Украина обращается к государствам Большой семерки и Евросоюза с просьбой предупредить Минск о "последствиях для Беларуси в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие России" и ожидает "эффективных действий по противодействию ядерному шантажу Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе и как постоянных членов Совета Безопасности ООН".

25 марта российский диктатор Владимир Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Министерство обороны США заявило, что это пока не означает подготовки России к применению ядерное оружия.

МИД Германии назвал "попыткой устрашения" заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

В НАТО считают усиление ядерной риторики России "опасным и безответственным".

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Сергій Бережний

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