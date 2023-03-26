Власти Германии обвинили Путина в попытке ядерного устрашения
Заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении ядерного оружия в Беларуси является попыткой устрашения, говорится в заявлении Министерства иностранных дел Германии, которое цитирует Welt.
"Сравнение, проведенное президентом Путиным по распределению ядерных сил НАТО, вводит в заблуждение и не может быть использовано для оправдания шага, объявленного Россией", – говорится в сообщении.
Кроме того, в Германии напомнили, что Беларусь на международном уровне обязалась быть свободной от ядерного оружия.
До 2022 года нейтральный и безъядерный статус был прописан в Конституции Беларуси. Режим Александра Лукашенко убрал эту норму во время последней конституционной реформы. По словам Путина, Лукашенко уже долгое время просил его разместить такое оружие в стране.
- 25 марта российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- Министерство обороны США заявило: это пока не означает, что Россия готовится применить ядерное оружие.
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