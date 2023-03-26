США о планах РФ разместить ядерное оружие в Беларуси: Нет признаков, что его применят

Министерство обороны США заявило об отсутствии признаков, что Россия готовится применить ядерное оружие, несмотря на заявление о намерении разместить его на территории Беларуси. Заявление Пентагона цитирует агентство Reuters.

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"Мы видели сообщения по поводу заявлений России и будем продолжать следить за этой ситуацией. Мы не видим никаких оснований для корректировки нашей стратегической ядерной позиции, а также никаких признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие. Мы остаемся преданными коллективной обороне альянса НАТО", – говорится в письменном заявлении пресс-службы Министерства обороны США.



В то же время Международная кампания за отказ от ядерного оружия (ICAN) – международная инициатива, выступающая за ядерное разоружение, – заявила, что расценивает решение Путина как опасную эскалацию, повышающую вероятность применения ядерного оружия.

"В условиях войны в Украине вероятность просчета или неправильного толкования чрезвычайно высока. Обмен ядерным оружием значительно усугубляет ситуацию и грозит катастрофическими гуманитарными последствиями. Такая деятельность – размещение ядерного оружия другой страны – запрещена Договором ООН о запрете ядерного оружия (TPNW), который остается единственным многосторонним правовым инструментом, полностью запрещающим любую деятельность, связанную с ядерным оружием", – говорится в заявлении ICAN.

Беларусь и Россия не подписали и не ратифицировали соглашение, на которое ссылается организация.

25 марта российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Андрій Водяний

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