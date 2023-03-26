"Боится контрнаступления". В ISW объяснили громкие заявления Путина в последнем интервью

Вашингтонский Институт изучения войны (ISW) расценивает последнее интервью российского диктатора Владимира Путина, в котором он анонсировал размещение ядерного оружия в Беларуси и изготовление 1600 танков, как информационную кампанию с целью подорвать моральный дух Украины и готовность Запада поддерживать Украину.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Российский диктатор преувеличивает потенциал военно-промышленного комплекса РФ и преуменьшает экономическую мощность западных партнеров Украины, считают аналитики.

"США и их союзники, безусловно, предстают перед выбором, когда рассматривают возможность потратить значительные суммы, необходимые для поддержки Украины. Однако стоящий перед ними выбор далеко не так сложен, как у России. Баланс общих доступных ресурсов и промышленного потенциала решительно в пользу Запада. Российский военно-промышленный потенциал практически безнадежно уступает западному военно-промышленному потенциалу", – говорится в отчете ISW.

Во время своего последнего интервью 25 марта Путин заявил, что пока западные страны направят в Украину 400 танков, Россия успеет изготовить или модернизировать более 1600.

В ISW в этом сомневаются. Мощность Уралвагонзавода – единственного танкового завода России – составляет около 20 единиц в месяц. Учитывая международные санкции и нехватку квалифицированной рабочей силы, расширить производство настолько, чтобы выполнить поставленную Путиным задачу до конца года, он не сможет.

"Итак, Кремль, вероятно, продолжит использовать старые танки из хранилищ. Эти танки ни по вооружению, ни по бронезащите не сравнятся даже с Т-72, не говоря об "Абрамсах", "Челленджерах" или "Леопардах", – пишет ISW. Институт уверен, что показатели потерь в танковых дуэлях будут "далеко не один к одному".

Другое заявление Путина, которое разбирают эксперты ISW, касается размещения тактического ядерного оружия в Беларуси. Российский диктатор заявил, что это будет ответом на планы Великобритании передать Украине боеприпасы с обедненным ураном.

В ISW считают, что Путин сознательно использует лживые доводы, чтобы воспользоваться страхами Запада перед ядерной войной. Оценка ISW неизмененна: Путин грозится применить ядерное оружие, не собираясь делать этого на самом деле.

"Россия давно обладает ядерным оружием, способным поразить любую цель, которую сможет поразить тактическое ядерное оружие, расположенное в Беларуси", – говорится в отчете.

Аналитики Институт предполагают, что интервью Путина напрямую связано с ожиданием украинского контрнаступления.

"Многие известные российские военные блогеры и официальные лица предупреждали, что украинские войска, вероятно, скоро попытаются начать большое контрнаступление. Действия Путина свидетельствуют о том, что он согласен и боится потенциального успеха украинского контрнаступления", – говорится в отчете ISW.

Министерство обороны США заявило об отсутствии признаков того, что Россия готовится применить ядерное оружие, несмотря на заявление о намерении разместить его на территории Беларуси.

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.