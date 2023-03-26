В НАТО заявили, что ядерные угрозы Кремля "опасны и безответственны"
В НАТО считают усиление ядерной риторики России "опасной и безответственной". Об этом заявил пресс-представитель Альянса, сообщает Reuters.
По словам представителя НАТО, "Альянс проявляет бдительность" и "внимательно следит за ситуацией".
"Мы не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную", – отметил он.
Чиновник также заявил, что заявление Кремля о якобы совместном использовании ядерного оружия членами НАТО "совершенно безосновательно" и что союзники по Альянсу действуют в полном соответствии международным обязательствам, в то время как Россия постоянно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, а недавно вообще приостановила участие в договоре об СНВ.
Ранее сегодня МИД Германии назвал "попыткой устрашения" заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.
- 25 марта российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
- Министерство обороны США заявило, что это пока не означает подготовки России к применению ядерное оружия.
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