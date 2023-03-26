В НАТО заявили, что ядерные угрозы Кремля "опасны и безответственны"

В НАТО считают усиление ядерной риторики России "опасной и безответственной". Об этом заявил пресс-представитель Альянса, сообщает Reuters.

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По словам представителя НАТО, "Альянс проявляет бдительность" и "внимательно следит за ситуацией".

"Мы не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную", – отметил он.

Чиновник также заявил, что заявление Кремля о якобы совместном использовании ядерного оружия членами НАТО "совершенно безосновательно" и что союзники по Альянсу действуют в полном соответствии международным обязательствам, в то время как Россия постоянно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, а недавно вообще приостановила участие в договоре об СНВ.

Ранее сегодня МИД Германии назвал "попыткой устрашения" заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

25 марта российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

Министерство обороны США заявило, что это пока не означает подготовки России к применению ядерное оружия.

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Сергій Бережний

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