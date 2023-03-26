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В НАТО заявили, что ядерные угрозы Кремля "опасны и безответственны"

Цей матеріал також доступний українською
26.03.2023, 15:57
В НАТО заявили, что ядерные угрозы Кремля
НАТО (Фото: EPA)

В НАТО считают усиление ядерной риторики России "опасной и безответственной". Об этом заявил пресс-представитель Альянса, сообщает Reuters.  

По словам представителя НАТО, "Альянс проявляет бдительность" и "внимательно следит за ситуацией".

"Мы не видели никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную", – отметил он.

Чиновник также заявил, что заявление Кремля о якобы совместном использовании ядерного оружия членами НАТО "совершенно безосновательно" и что союзники по Альянсу действуют в полном соответствии международным обязательствам, в то время как Россия постоянно нарушала свои обязательства по контролю над вооружениями, а недавно вообще приостановила участие в договоре об СНВ.

Ранее сегодня МИД Германии назвал "попыткой устрашения" заявление российского диктатора Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси.

  • 25 марта российский диктатор Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.
  • Министерство обороны США заявило, что это пока не означает подготовки России к применению ядерное оружия.

Читайте также: "Боится контрнаступления Украины". В ISW объяснили громкие заявления Путина в последнем интервью

Сергій Бережний
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