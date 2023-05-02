Вопрос обменов. У омбудсмена рассказали, кого из своих граждан РФ отказывается забирать

Россия отказывается забирать некоторых своих граждан в рамках обменов – это гражданские лица, задержанные в Украине по подозрению в шпионаже, корректировке огня и т.д. Об этом в комментарии LIGA.net рассказал представитель уполномоченного по правам человека в системе органов сектора безопасности и обороны Александр Кононенко.

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11 апреля омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что Россия в течение нескольких месяцев отказывается от возвращения в РФ ряд граждан в рамках обмена. Он назвал их имена: Игорь Будка, Денис Елетин, Александр Олейников, Яков Таксюр.

Кононенко подчеркнул, что в данном случае речь идет не о военных, а о гражданских россиянах, поэтому слово "пленные" к ним не применяется. Это лица, задержанные в Украине по подозрению в совершении определенных преступлений.

"Нами были предложены обоюдные действия по освобождению как граждан РФ, так и граждан Украины. Мы выходили с инициативой освободить этих четырех граждан РФ, но пока ответа с российской стороны не получили", – сообщил Коненко.

По его словам, РФ занимается провокационной деятельностью, интересуясь судьбой коллаборантов и предателей Украины, но делая вид, будто на территории Украины нет задержанных гражданских россиян.

"К сожалению, это не соответствует действительности <…> Это люди, задержанные за преступления, они были наводчиками, занимались шпионской деятельностью и т.д. Поэтому иллюзий, что у нас не удерживаются [невоенные] граждане РФ ни у кого не может быть", – сказал представитель Офиса омбудсмена.

В частности, по его словам, названный Лубинцом Денис Елетин был моряком, но во время его нахождения в порту Одессы он совершал корректирующие действия для нанесения ракетных ударов. Его задержала СБУ, сейчас он отбывает наказание в Украине.

При этом, как отметил представитель Офиса омбудсмена, российская сторона сама первоначально обращалась в Украину через омбудсмена РФ Татьяну Москалькову о готовности забрать вышеупомянутых четырех граждан, а по поводу Елетина к Москальковой обращалась его мать. Но в конце концов РФ так и не утвердила соответствующие решения по неизвестным причинам.

Комментируя информацию главы СБУ Василия Малюка о том, что за одного клирика УПЦ МП Россия отдала Украине 28 пленных, Кононенко сообщил, что после этого был еще один подобный случай. РФ вернула Украине первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка в обмен на священнослужителя, получившего в Украине приговор суда. Самойдюк был в плену в РФ 333 дня.

В конце февраля начальник ГУР Буданов сообщал, что в российском плену сейчас больше людей, чем в украинском, однако около 40% удерживаемых россиянами – гражданские.

Конкретных цифр по количеству находящихся в плену РФ украинцев украинская сторона не озвучивает.

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Оксана Житнюк

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