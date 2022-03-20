Оккупанты похитили заместителя мэра Энергодара и устроили "охоту" на активистов – горсовет

Российские оккупанты похитили первого заместителя мэра Энергодара Ивана Самойдюка. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов в Telegram.

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По словам Орлова, оккупанты, не добившиеся от городских властей никакого сотрудничества, пошли на откровенные преступные действия и похитили Самойдюка.

Он не выходит на связь со вчерашнего дня, в каком он состоянии – неизвестно. Сегодня власти Энергодара получили подтвержденную информацию о том, что Самойдюка цинично похитили.

"Оккупанты также начали физическое, психологическое давление на активных в своей публичной деятельности жителей Энергодара. Продолжают разыскивать тех энергодарцев, в принципиальной позиции которых видят угрозу", – сообщил Орлов.

Мэр обратился к депутатам, активистам и публичным жителям города с призывом соблюдать максимальную осторожность, не отвечать на незнакомые номера и не рассказывать никому о своем фактическом местонахождении.

11 марта российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. Его освобождением занимался лично президент Владимир Зеленский и поднял этот вопрос на международным уровень. 17 марта стало известно, что Федророва обменяли на девятерых российских солдат-срочников.

Под Киевом оккупанты похитили шесть человек из горсовета в Буче.

В Сумской области оккупанты похищают и пытают местных жителей.

Оксана Житнюк

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