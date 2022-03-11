Оккупанты похитили мэра Мелитополя – ОП

Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

Информация пока не подтверждена в других источниках.

"По предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", – написал Ткаченко в 16:45.

За два часа до этого Федоров поблагодарил мелитопольских предпринимателей в Facebook.

Лев Шевченко

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