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Оккупанты похитили мэра Мелитополя – ОП

Цей матеріал також доступний українською
11.03.2022, 17:19

Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.

Информация пока не подтверждена в других источниках.

"По предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", – написал Ткаченко в 16:45.

За два часа до этого Федоров поблагодарил мелитопольских предпринимателей в Facebook.

Лев Шевченко
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война мелитополь
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