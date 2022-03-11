Оккупанты похитили мэра Мелитополя – ОП
11.03.2022, 17:19
Российские оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова, сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко в Telegram.
Информация пока не подтверждена в других источниках.
"По предварительной информации час назад оккупантами был похищен мэр города Мелитополь Иван Федоров", – написал Ткаченко в 16:45.
За два часа до этого Федоров поблагодарил мелитопольских предпринимателей в Facebook.
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