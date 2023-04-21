"Ценят своих агентов в рясах". За одного клирика УПЦ МП Россия отдала 28 пленных – Малюк
Суды в Украине вынесли семь приговоров клирикам УПЦ МП. Двух из них обменяли на украинских военнопленных. Прекращено гражданство Украины для 19 священников. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил глава СБУ Василий Малюк.
По его словам, служба начала комплексные контрразведывательные меры в УПЦ МП в прошлом году. В результате были открыты уголовные производства против 61 священнослужителя.
"В общей сложности суды уже вынесли семь приговоров в отношении отдельных клириков, вставших на сторону врага. Двух из них даже обменяли на наших пленных героев. И хочу подчеркнуть, что враг очень ценит своих агентов в рясах – да, одно такое лицо обменяли на 28 украинских военнослужащих", – рассказал Малюк.
- 10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
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