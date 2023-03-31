УПЦ МП снова помешала комиссии Минкульта попасть в лавру – монахи дали не те ключи

Комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" снова не смогла начать работу в лавре из-за препятствования со стороны УПЦ МП. Заповедник подал заявление в полицию. Об этом сообщает пресс-служба Минкульта.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Да, при повторной попытке осмотреть одно из помещений комиссия не смогла попасть в здание, потому что оно было закрыто. Ключи, которые передали представители монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения. Об этом комиссия составила соответствующий акт", – говорится в сообщении.

В Минкульте отметили, что заповедник снова подал заявление в полицию из-за незаконного препятствования доступу к государственному имуществу.

Корреспондент LIGA.net пытался выяснить, какими будут действия полиции в ответ на заявление, но телефон пресс-службы Печерского управления не отвечает.

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. 29 марта представитель УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия в Лавре "работать не будет, потому что нет судебного решения".

Сегодня комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию Киево-Печерской лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора.

Смотрите также: "Господь не простит ни вам, ни вашей семье". Наместник Лавры Павел пригрозил Зеленскому – видео

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.