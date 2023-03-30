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Комиссию Минкульта не пустили в лавру. Митрополит Павел угрожал журналистам палкой – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 12:15
Комиссию Минкульта не пустили в лавру. Митрополит Павел угрожал журналистам палкой – видео - Фото
Скриншот с видео

Комиссию Минкульта, которая должна была начать описание имущества, неизвестные не пустили на территорию Киево-Печерской лавры. Об этом свидетельствуют видеорепортажи журналистов с места происшествия.

По информации Радио Свобода, члены комиссии должны были проверить два здания. Они сказали, если им будут продолжать препятствовать и дальше – обратятся в полицию.

Между тем представители УПЦ МП не оставили лавру и утром провели там богослужение, которое транслировалось в прямом эфире на Facebook-странице церкви.

Кроме того, наместник лавры митрополит Павел (Лебедь) вел себя агрессивно: угрожал журналистам побить палкой их камеры.

Вчера, 29 марта, руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия в лавре "работать не будет, потому что нет судебного решения". На вопрос, собираются ли представители УПЦ МП не пускать комиссию на территорию Лавры, он ответил: "Они сами не придут. У них нет полномочий".

  • 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры.
  • До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры.
  • Павел (Лебедь) записал видео, в котором пригрозил президенту Владимиру Зеленскому и его семье тем, что "Господь не простит" им "этот поступок", имея в виду расторжение национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" договора с монастырем УПЦ МП об аренде территории Лавры.

Читайте также: Репортаж | "Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

Вадим Ребрина
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упц мп лавра Минкульт Павел Лебедь
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