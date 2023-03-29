УПЦ МП не собирается уходить из Лавры, требует суда

Руководитель информационно-просветительского отдела УПЦ МП митрополит Климент заявил журналистам в Киево-Печерской Лавре, что монастырь не собирается покидать территорию заповедника, потому что для этого якобы нет юридических оснований. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net.

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"У нас нет ни одного юридического основания сейчас покидать монастырь... Никакого документа, который бы обязывал нас сегодня покинуть монастырь, не существует. Есть документы, которые говорят, что вроде бы 29 числа должен заканчиваться договор, но не написано, что он заканчивается 29 числа", – сказал Климент.

Он считает, что этот вопрос должен решаться в суде, но заповедник, по словам Климента, в суд не подавал.

На вопрос журналистки, зачем тогда УПЦ МП вывозила вещи из монастыря, он ответил, что большинство вещей осталось.

Комиссия по описанию вещей завтра "работать не будет, потому что нет судебного решения", сказал Климент.

На вопрос, собираются ли представители УПЦ МП не пускать комиссию на территорию Лавры, он ответил: "Они сами не придут. У них нет полномочий".

Климент отрицает, что часть монахов собирается перейти в Православную церковь Украины.

На вопрос, уйдет ли УПЦ МП из Лавры, если будет соответствующее судебное решение, он ответил: "Вопрос в том, что его не может быть, потому что закон на нашей стороне. На уточняющий вопрос, убежден ли Климент, что УПЦ МП останется на территории Лавры навсегда, он ответил: "Абсолютно".

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Вадим Ребрина , Юрій Смірнов

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