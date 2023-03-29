Последний день в Лавре для УПЦ МП, которая не собирается выезжать. Что происходит на месте
Около 200-300 человек собрались у Крестовоздвиженского собора на территории Киево-Печерской лавры. Сегодня последний день, когда УПЦ МП должна освободить территорию музея. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net, находящийся на месте событий.
По состоянию на 11:30 в храме проходит богослужение, которое возглавляет митрополит Павел (Лебедь). В церкви находятся около 50-70 верующих.
Возле Крестовоздвиженского собора можно увидеть сотрудников СБУ. Полицейских непосредственно возле храма нет, однако у входа в Лавру припаркованы несколько автомобилей патрульной полиции.
Корреспондент не заметил вывоза вещей монахов, хотя ранее сообщения об этом были. Сами монахи говорят, что уезжать не собираются.
Сейчас журналисты ждут завершения богослужения, чтобы пообщаться с митрополитом Павлом.
- 29 марта 2023 года Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры.
- В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.
- Наместник КПЛ Павел (Лебедь) предупредил, что монахи УПЦ МП не собираются выселяться.
- Министр культуры Ткаченко предупредил, чтобы УПЦ МП не пыталась забрать из КПЛ музейные экспонаты, в том числе мощи святых, поскольку за это их ждет уголовная ответственность.
- По его словам, выселения из Лавры не будет, но некоторых из УПЦ МП будут "стимулировать" уйти.
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