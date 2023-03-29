Последний день в Лавре для УПЦ МП, которая не собирается выезжать. Что происходит на месте

Около 200-300 человек собрались у Крестовоздвиженского собора на территории Киево-Печерской лавры. Сегодня последний день, когда УПЦ МП должна освободить территорию музея. Об этом сообщает корреспондент LIGA.net, находящийся на месте событий.

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По состоянию на 11:30 в храме проходит богослужение, которое возглавляет митрополит Павел (Лебедь). В церкви находятся около 50-70 верующих.

Возле Крестовоздвиженского собора можно увидеть сотрудников СБУ. Полицейских непосредственно возле храма нет, однако у входа в Лавру припаркованы несколько автомобилей патрульной полиции.

Корреспондент не заметил вывоза вещей монахов, хотя ранее сообщения об этом были. Сами монахи говорят, что уезжать не собираются.

Сейчас журналисты ждут завершения богослужения, чтобы пообщаться с митрополитом Павлом.

Вадим Ребрина , Юрій Смірнов

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