Выселения из Лавры не будет, но некоторых из УПЦ МП будут "стимулировать" уйти – Ткаченко

Процедура законного возвращения имущества Киево-Печерской лавры в пользование государства не предусматривает "выселения" монахов, однако некоторых представителей УПЦ МП правоохранители будут "стимулировать" покинуть территорию. Об этом в эфире телемарафона сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

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Глава Минкульта подчеркнул, что никто не задает вопрос о выселении монахов. Речь идет о возврате имущества, принадлежащего государству, – как движимого, так и недвижимого.

"Если кто-то и должен выезжать в первых рядах, на мой взгляд, то это руководители, которые вели незаконные застройки на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет – митрополиты Павел, Антоний, Синодальное управление, Администрация УПЦ МП... А потом можно говорить обо всех остальных", – сказал Ткаченко.

Он подчеркнул, что в настоящее время продолжается соответствующий процесс и созданы комиссии при участии СБУ и МВД. "Сегодня-завтра" они уже приступят к работе, и можно будет говорить о конкретных датах возвращения госимущества в пользование государства.

Отвечая на вопрос, куда денутся монахи Московского патриархата, если речи о выселении не идет, Ткаченко сказал, что "у них всегда есть выбор", подразумевая переход в Православную церковь Украины.

Комментируя заявление митрополита Павла, который намерен "до последнего отстаивать свои права" и не освобождать территорию Лавры, а еще анонсировал "апокалипсис, который начнется с Украины", Ткаченко отметил, что "этот персонаж" на протяжении многих лет был героем многих репортажей и говорил за это время разные вещи.

"Прислушиваться к его словам нужно относительно – это первое. А второе – я убежден, что ситуация кардинально образом изменится, когда эти граждане покинут территорию Лавры. Думаю, совместная работа специалистов и правоохранителей будет стимулировать такое их решение", – сказал глава Минкульта.

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

Ткаченко предупредил, чтобы УПЦ МП не пыталась забрать из Киево-Печерской лавры музейные экспонаты, в том числе мощи святых, поскольку за это их ждет уголовная ответственность.

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Оксана Житнюк

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