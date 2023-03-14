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Выселения из Лавры не будет, но некоторых из УПЦ МП будут "стимулировать" уйти – Ткаченко

Цей матеріал також доступний українською
14.03.2023, 23:03
Выселения из Лавры не будет, но некоторых из УПЦ МП будут
Киево-Печерская лавра (фото: Сергей Долженко/ЕРА)

Процедура законного возвращения имущества Киево-Печерской лавры в пользование государства не предусматривает "выселения" монахов, однако некоторых представителей УПЦ МП правоохранители будут "стимулировать" покинуть территорию. Об этом в эфире телемарафона сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Глава Минкульта подчеркнул, что никто не задает вопрос о выселении монахов. Речь идет о возврате имущества, принадлежащего государству, – как движимого, так и недвижимого.

"Если кто-то и должен выезжать в первых рядах, на мой взгляд, то это руководители, которые вели незаконные застройки на территории объекта ЮНЕСКО на протяжении многих лет – митрополиты Павел, Антоний, Синодальное управление, Администрация УПЦ МП... А потом можно говорить обо всех остальных", – сказал Ткаченко.

Он подчеркнул, что в настоящее время продолжается соответствующий процесс и созданы комиссии при участии СБУ и МВД. "Сегодня-завтра" они уже приступят к работе, и можно будет говорить о конкретных датах возвращения госимущества в пользование государства.

Отвечая на вопрос, куда денутся монахи Московского патриархата, если речи о выселении не идет, Ткаченко сказал, что "у них всегда есть выбор", подразумевая переход в Православную церковь Украины.

Комментируя заявление митрополита Павла, который намерен "до последнего отстаивать свои права" и не освобождать территорию Лавры, а еще анонсировал "апокалипсис, который начнется с Украины", Ткаченко отметил, что "этот персонаж" на протяжении многих лет был героем многих репортажей и говорил за это время разные вещи.

"Прислушиваться к его словам нужно относительно – это первое. А второе – я убежден, что ситуация кардинально образом изменится, когда эти граждане покинут территорию Лавры. Думаю, совместная работа специалистов и правоохранителей будет стимулировать такое их решение", – сказал глава Минкульта.

Читайте также: В Раде опасаются провокаций со стороны России во время выселения УПЦ МП из Лавры

Оксана Житнюк
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