Свято-Успенский монастырь УПЦ МП просят на выход из Киево-Печерской лавры – документ

Заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил Свято-Успенский монастырь УПЦ МП, что расторгает договор с ним об аренде территории и зданий Киево-Печерской Лавры с 29 марта. Документ опубликовал официальный сайт УПЦ МП.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Документ констатирует, что межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора от 19 июля 2013 года об использовании бесплатно предоставленного государственного имущества.

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины 09.03.2023 №06/34/2234-23, из п. 8.1. Договор, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", – сказано в предупреждении.

5 января 2023 года Минкульт сообщил, что завершена передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от УПЦ МП в пользование государства.

7 января Глава ПЦУ Епифаний провел рождественское богослужение в соборе Киево-Печерской лавры.

Сергій Бережний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.