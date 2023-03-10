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Свято-Успенский монастырь УПЦ МП просят на выход из Киево-Печерской лавры – документ

Цей матеріал також доступний українською
10.03.2023, 17:36
Свято-Успенский монастырь УПЦ МП просят на выход из Киево-Печерской лавры – документ - Фото
Киево-Печерская лавра (Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net)

Заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил Свято-Успенский монастырь УПЦ МП, что расторгает договор с ним об аренде территории и зданий Киево-Печерской Лавры с 29 марта. Документ опубликовал официальный сайт УПЦ МП.

Документ констатирует, что межведомственная рабочая группа установила нарушение монастырем условий договора от 19 июля 2013 года об использовании бесплатно предоставленного государственного имущества.

"Учитывая выводы Межведомственной рабочей группы и письмо Министерства культуры и информационной политики Украины 09.03.2023 №06/34/2234-23, из п. 8.1. Договор, Заповедник предупреждает о расторжении Договора с 29.03.2023 года", – сказано в предупреждении.

Фото – lavra.ua

Фото – lavra.ua
Сергій Бережний
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упц мп аренда киево-печерская лавра
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