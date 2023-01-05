Киево-Печерская лавра — Успенский собор и Трапезную церковь забрали из пользования УПЦ МП

Завершилась официальная передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви Московского патриархата в пользование государства. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам культовые сооружения были переданы в бесплатное пользование УПЦ МП с 2016 года — срок договора истек 31 декабря 2022 года.

Решение о передачи собора и церкви приняла комиссия по приему-передаче, в которую вошли представители Киево-Печерской лавры, юристы и Минкульта — она начала работу 2 января и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра зданий.

Комиссия описала имущество церквей, состояние иконостасов, икон и другого имущества, которое нельзя отделить от культовых сооружений Лавры.

Ткаченко заявил, что, по итогам работы комиссии, был подписан соответствующий акт возвращения зданий со стороны УПЦ МП. Он отметил, что несмотря на то, что на последнее заседание не явился митрополит Павел (Лебедь), это не является препятствием для возвращения государственного имущества.

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.