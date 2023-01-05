Киево-Печерская лавра — Успенский собор и Трапезную церковь забрали из пользования УПЦ МП
Завершилась официальная передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви Московского патриархата в пользование государства. Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам культовые сооружения были переданы в бесплатное пользование УПЦ МП с 2016 года — срок договора истек 31 декабря 2022 года.
Решение о передачи собора и церкви приняла комиссия по приему-передаче, в которую вошли представители Киево-Печерской лавры, юристы и Минкульта — она начала работу 2 января и занималась инвентаризацией имущества, а также составлением акта технического осмотра зданий.
Комиссия описала имущество церквей, состояние иконостасов, икон и другого имущества, которое нельзя отделить от культовых сооружений Лавры.
Ткаченко заявил, что, по итогам работы комиссии, был подписан соответствующий акт возвращения зданий со стороны УПЦ МП. Он отметил, что несмотря на то, что на последнее заседание не явился митрополит Павел (Лебедь), это не является препятствием для возвращения государственного имущества.
Отсутствие Лебедя было запротоколировано, а сами акты, направлены в УПЦ МП на ознакомление.
"Украинская святыня должна служить всему украинскому народу, этого принципа мы и будем придерживаться в дальнейшем", — написал министр.
- Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории Успенский собор и Трапезную церковь за УПЦ МП.
- Министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что у УПЦ МП истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней лавре.
- Глава ПЦУ Епифаний проведет рождественское богослужение в соборе Киево-Печерской лавры.
Читайте также: Данилов об УПЦ МП: Пусть открестятся от Москвы и признают, что Путин – сатана. Это честно
Комментарии