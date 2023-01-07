UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Новости | Глава ПЦУ Епифаний проводит Рождественскую службу в Киево-Печерской лавре — трансляция видео

Цей матеріал також доступний українською
07.01.2023, 10:50
Служба ПЦУ в Лавре (Фото: Валерия Васильева/LIGA.net)
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Боец ВСУ при помощи джавелина запустил ввысь башню российского танка Т-90 – видео взрыва
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США
Появилось видео инцидента, как истребитель ВВС Китая перехватил самолет-разведчик США

В день Рождества по юлианскому календарю глава Православной церкви Украины Епифаний проводит праздничную службу в Киево-Печерской лавре. Трансляцию службы ведет Суспильне.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Богослужение проходит в Успенском соборе Лавры. 

Недавно завершилась официальная передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви Московского патриархата в пользование государства.

Читайте также: Московский патриархат не имеет права быть на канонической территории Украины – Епифаний

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
киево-печерская лавра рождество епифаний пцу
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 