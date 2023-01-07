В день Рождества по юлианскому календарю глава Православной церкви Украины Епифаний проводит праздничную службу в Киево-Печерской лавре. Трансляцию службы ведет Суспильне.
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Богослужение проходит в Успенском соборе Лавры.
Недавно завершилась официальная передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от Украинской православной церкви Московского патриархата в пользование государства.
- Ранее наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь) призвал президента Владимира Зеленского оставить расположенные на ее территории Успенский собор и Трапезную церковь за УПЦ МП.
- Министр культуры Александр Ткаченко пояснил, что у УПЦ МП истекает соглашение об аренде Успенского и Трапезного храмов в Верхней лавре.
- После победы Украины в войне единой Российской православной церкви больше не будет – будут "куски" этой церкви, считает Епифаний.
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