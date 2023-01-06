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Епифаний: Не будет единой Российской православной церкви – будут ее куски

Цей матеріал також доступний українською
06.01.2023, 12:36
Епифаний: Не будет единой Российской православной церкви – будут ее куски - Фото
Глава ПЦУ Епифаний (фото - president.gov.ua)

После победы Украины в войне единой Российской православной церкви больше не будет – будут "куски" этой церкви. Такой прогноз высказал глава Православной церкви Украины Епифаний в интервью LB.ua.

По мнению главы ПЦУ, после победы Украины Россия рассыплется на части, и соответственно это также повлияет на единство РЦП.

"Не будет единой Российской православной церкви, будут куски этой церкви. Останется РПЦ, которая не будет иметь решающего влияния в целом на православие. Они к этому стремились долгое время, но не достигли и терпят крах, потому что так исторически сложилось, что первым во Вселенском православии является Константинопольский патриархат", – отметил глава ПЦУ.

По его словам, российская власть выделяла РЦП "бешеный ресурс", а отдел внешних отношений церкви является частью ФСБ, работающей через церковь и влияющей на разных континентах в разных странах не только на церковный вопрос, но и на другие важные вопросы.

  • С ноября СБУ проводит массовые обыски в епархиях УПЦ Московского патриархата в разных областях Украины. Там находят многочисленную оккупационную символику и материалы, прославляющие "русский мир".
  • 2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против ряда функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов. 11 декабря еще семь иерархов УПЦ МП попали под санкции.

Читайте также: Московский патриархат не имеет права быть на канонической территории Украины – Епифаний

Оксана Житнюк
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епифаний пцу церковь рпц
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