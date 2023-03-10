УПЦ МП должна освободить Киево-Печерскую Лавру до 29 марта – Минкульт

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской Лавры до 29 марта. Об этом говорится в заявлении Министерства культуры.

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Сегодня Заповедник "Киево-Печерская лавра" направил официальное предупреждение Свято-Успенскому монастырю УПЦ МП о том, что договор с монастырем от 19 июля 2013 года о бесплатном пользовании зданиями и территорией Лавры расторгается.

Министерство в связи с этим поясняет, что "для осуществления процедуры приема-передачи государственного имущества, монастырю необходимо провести мероприятия по освобождению зданий и сооружений (имущества), являющихся государственной собственностью и находящихся на балансе Заповедника", до 29 марта.

Министерство отмечает, что решение о расторжении договора обосновано выводами межведомственной рабочей группы, которая установила нарушение монастырем условий Договора по использованию государственного имущества, а также требованиями указа президента о решении СНБО от 1 декабря 2022 года "Об отдельных аспектах деятельности религиозных организаций в Украине и применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)".

Ранее УПЦ МП заявило, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований, и что "единственным основанием для отселения монахов из православной святыни является лишь прихоть чиновников из Минкульта, так же как это было и при советской власти в 60-х годах прошлого века".

На прямой вопрос журналиста LIGA.net, уйдет ли УПЦ МП из Лавры, митрополит Климент ответил отрицательно.

5 января 2023 года Минкульт сообщил, что завершена передача Успенского собора и Трапезной церкви Киево-Печерской лавры от УПЦ МП в пользование государства.

7 января Глава ПЦУ Епифаний провел рождественское богослужение в соборе Киево-Печерской лавры.

Сергій Бережний

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