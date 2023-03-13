В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Лавры, пугают "началом апокалипсиса"

Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, который пока занимает часть Киево-Печерской лавры, митрополит Павел заявил, что намерен "до последнего отстаивать свои права" и не освобождать территорию лавры. Об этом он сказал во время проповеди в одном из храмов Нижней лавры, видеозапись которой опубликована в Youtube.

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Священник УПЦ МП заявил, что "Апокалипсис начинается с Украины" и обрушился с нападками на украинскую власть и Православную церковь Украины.

Он сообщил, что УПЦ МП будет "до последнего отстаивать свои права".

"Конечно, мы будем отстаивать, мы не будем смотреть на наше благочестие, когда касается беды", – заявил представитель УПЦ МП.

Он также пожаловался на персональные санкции, которые были введены против него, и заявил, что у него нет ничего, "кроме одной машины и хаты".

11 марта 2023 года министр культуры Александр Ткаченко предупредил, чтобы УПЦ МП не пыталась забрать из Киево-Печерской лавры музейные экспонаты, в том числе мощи святых, так как за это их ожидает уголовная ответственность.

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

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Наталія Медведєва

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