UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Лавры, пугают "началом апокалипсиса"

Цей матеріал також доступний українською
13.03.2023, 12:23
В УПЦ МП заявили, что не уйдут из Лавры, пугают
Митрополит УПЦ МП Павел (Фото: УПЦ МП)

Наместник Свято-Успенского монастыря УПЦ МП, который пока занимает часть Киево-Печерской лавры, митрополит Павел заявил, что намерен "до последнего отстаивать свои права" и не освобождать территорию лавры. Об этом он сказал во время проповеди в одном из храмов Нижней лавры, видеозапись которой опубликована в Youtube.

Священник УПЦ МП заявил, что "Апокалипсис начинается с Украины" и обрушился с нападками на украинскую власть и Православную церковь Украины.

Он сообщил, что УПЦ МП будет "до последнего отстаивать свои права".

"Конечно, мы будем отстаивать, мы не будем смотреть на наше благочестие, когда касается беды", – заявил представитель УПЦ МП.

Он также пожаловался на персональные санкции, которые были введены против него, и заявил, что у него нет ничего, "кроме одной машины и хаты".

Читайте также: Глава УПЦ МП: Несправедливо выгонять нас из лавры, эту святую обитель построили верующие

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
упц мп киево-печерская лавра Павел Лебедь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 