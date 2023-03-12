Глава УПЦ МП: Несправедливо выгонять нас из Лавры, эту святую обитель выстроили верующие

Решение о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры является "несправедливым" по отношению к УПЦ МП. Об этом глава церкви Онуфрий заявил на проповеди.

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Онуфрий заявил, что "Лавра была построена верующими нашей церкви, и другой (церкви) тогда не было".

После десятилетий упадка во времена советской власти и воинствующего атеизма, сказал Онуфрий, церковь получила в 1988 году "груду развалин" и "выстроила нынешнюю святую обитель".

"Мы считаем, что это несправедливо не давать нам разрешение служить в этом святом месте", – сказал Онуфрий. Он обратился к прихожанам с просьбой молиться, "чтобы бог поменял мнения людей, которые хотят удалить братию из обители".

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

11 марта 2023 года министр культуры Александр Ткаченко предупредил, чтобы УПЦ МП не пыталась забрать из Киево-Печерской лавры музейные экспонаты, в том числе мощи святых, так как за это их ожидает уголовная ответственность.

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Сергій Бережний

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