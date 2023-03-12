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Глава УПЦ МП: Несправедливо выгонять нас из Лавры, эту святую обитель выстроили верующие

Цей матеріал також доступний українською
12.03.2023, 23:50
Глава УПЦ МП: Несправедливо выгонять нас из Лавры, эту святую обитель выстроили верующие - Фото
Онуфрий (Фото - скриншот из видео)

Решение о расторжении договора аренды Киево-Печерской лавры является "несправедливым" по отношению к УПЦ МП. Об этом глава церкви Онуфрий заявил на проповеди.

Онуфрий заявил, что "Лавра была построена верующими нашей церкви, и другой (церкви) тогда не было". 

После десятилетий упадка во времена советской власти и воинствующего атеизма, сказал Онуфрий, церковь получила в 1988 году "груду развалин" и "выстроила нынешнюю святую обитель".  

"Мы считаем, что это несправедливо не давать нам разрешение служить в этом святом месте", – сказал Онуфрий. Он обратился к прихожанам с просьбой молиться, "чтобы бог поменял мнения людей, которые хотят удалить братию из обители".

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

Читайте также: "Избавиться от Гундяева". СБУ пришла в Киево-Печерскую лавру: что это значит для УПЦ МП

Сергій Бережний
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митрополит онуфрий упц мп киево-печерская лавра
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