На территории Лавры выявлены незаконные постройки, Минкульт пригрозил УПЦ МП насчет мощей

Если представители УПЦ Московского патриархата попытаются переместить из Киево-Печерской лавры музейные экспонаты, в том числе мощи святых, их будет ожидать уголовная ответственность. Об этом в эфире телемарафона сказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, а также рассказал о некоторых результатах ревизии.

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Он подчеркнул, что соглашение от 2013 года о передаче территории нижней Лавры в бессрочное пользование УПЦ МП "само по себе сомнительное".

"Но вопрос не в этом. Была создана межведомственная комиссия, о чем была уведомлена митрополия УПЦ МП. И комиссия пришла к выводам, что были нарушения по использованию имущества. Их достаточно много, в том числе и новостройки, которые были сделаны на территории нижней Лавры без соответствующих разрешений", – сказал Ткаченко.

По его словам, есть и многие другие нарушения, выявленные комиссией во время ревизии.

LB.ua со ссылкой на собственные источники утверждает, что речь идет о 36 незаконных новостройках.

Он подчеркнул, что государство предусмотрело возможный отказ представителей Московского патриархата покидать территорию Лавры, поэтому в состав комиссии по ревизии включены сотрудники СБУ и МВД.

"И, на всякий случай хотел бы подчеркнуть, что кроме недвижимого имущества там есть еще более 800 экземпляров музейных экспонатов, в том числе мощи святых. И относительно них будет отдельная ревизия – насколько они там сохранены", – сказал Ткаченко.

Он подчеркнул, что если мощи "каким-то образом куда-то будут перемещены", представителей УПЦ МП будет ждать уголовная ответственность.

Министр отметил, что никаких насильственных действий по отношению к представителям УПЦ МП, если те не захотят выселяться из Лавры, не будет, и все будет происходить "в рамках закона". Ткаченко также сказал, что выбор у монахов есть – они могут перейти из УПЦ МП в Православную церковь Украины.

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта.

УПЦ МП заявила, что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

Оксана Житнюк

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