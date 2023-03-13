В Раде опасаются провокаций со стороны России во время выселения УПЦ МП из Лавры

Председатель комитета по гуманитарной и информационной политике Верховной Рады Никита Потураев заявил, что Россия может устроить провокации 29 марта – в день, отведенный для УПЦ МП для того, чтобы покинуть Киево-Печерскую лавру. Он считает, что правоохранительные органы должны быть к этому готовы.

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"На мой взгляд, Россия будет пытаться прибегнуть к провокациям и мешать освобождению Лавры к 29 марта. Однако, насколько мне известно, наши правоохранители к этому готовы. Нам нужно готовиться и к тому, что в Киево-Печерскую лавру придет и патриотически настроенная общественность, в частности, ветераны войны, чтобы поддержать ее освобождение от представителей московского патриархата", – цитирует Потураева пресс-служба Верховной Рады.

Он рассказал, что группа депутатов также обратилась к главе Службы безопасности Украины Василию Малюку с просьбой обратить особое внимание на сохранение и безопасность музейных экспонатов Лавры, таких как мощи и другие исторически значимые предметы, которые должны быть возвращены государству.

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Наместник Киево-Печерской Лавры митрополит Павел (Лебедь) уже предупредил, что монахи УПЦ МП не собираются выселяться.

"Нам угрожают, что это государственная собственность. Это собственность церкви была и остается. Мы не против государства, но ведь так не может быть. <...> Мы не намерены выселяться и не будем, потому что сейчас есть законы, которые на стороне человека ", – сказал он в обращении, опубликованном в понедельник.

Свято-Успенский монастырь УПЦ МП должен освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. УПЦ МП заявила , что считает предупреждение о расторжении договора аренды "ультиматумом", не видит в нем никаких юридических обоснований и не собирается уходить.

Андрій Водяний

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