"Господь не простит ни вам, ни вашей семье". Наместник Лавры пригрозил Зеленскому – видео

Наместник Киево-Печерской лавры митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) записал видео, в котором пригрозил президенту Владимиру Зеленскому и его семье тем, что "Господь не простит" им "этот поступок", имея в виду расторжение национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" договора с монастырем УПЦ МП об аренде территории Лавры.

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"Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут на землю. Они упадут вам на голову. Сегодня вы думаете, что, войдя во власть на наших спинах, на нашем пожелании, можно с нами так поступать. Господь не простит ни вам, ни вашей семье за этот поступок. Потому что в эти святые минуты 220 человек братии выброшены вами на улицу", – сказал Павел.

Он также упомянул министра культуры Александра Ткаченко.

"Вы не могли прекратить одержимого буйством злобы, ненависти и дьявольским взбешением министра культуры. Значит, он творит все по вашему разрешению. Горе вам. Бойтесь", — сказал Павел.

Он еще раз повторил, что представители УПЦ МП не покинут Лавру, "пока не будет решения суда". Павел сообщил, что три суда якобы отклонили иск религиозной организации.

Корреспондент LIGA.net обратился к пресс-секретарю президента Сергею Никифорову с просьбой прокомментировать заявление Павла, однако он сказал, что "реакции пока не будет".

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры.

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры.

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Вадим Ребрина

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