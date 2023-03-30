На территории Лавры священник УПЦ МП толкнул журналистку и повредил камеру – видео

После утренней службы на территории Киево-Печерской лавры один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора. Об этом сообщается на сайте вещателя.

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Это случилось, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству.

В ответ Павел сказал, что "не видел комиссии" и предложил журналистке исповедоваться. После этого один из священников толкнул журналистку в плечо, мешал снимать оператору и сорвал крепление для микрофона на камере.

Суспильне заявляет, что обратится в полицию по поводу препятствования журналистской деятельности.

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры.

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры.

Павел (Лебедь) записал видео, в котором пригрозил президенту Владимиру Зеленскому и его семье тем, что "Господь не простит" им "этот поступок", имея в виду расторжение национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" договора с монастырем УПЦ МП об аренде территории Лавры.

Сегодня, 30 марта, комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию лавры. Митрополит Павел (Лебедь) вел себя агрессивно, угрожал журналистам побить палкой их камеры.

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Вадим Ребрина

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