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На территории Лавры священник УПЦ МП толкнул журналистку и повредил камеру – видео

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 15:10
На территории Лавры священник УПЦ МП толкнул журналистку и повредил камеру – видео - Фото
Скриншот видео

После утренней службы на территории Киево-Печерской лавры один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора. Об этом сообщается на сайте вещателя.

Это случилось, когда журналистка пыталась задать вопрос митрополиту Павлу о работе комиссии Минкульта по передаче зданий Лавры государству.

В ответ Павел сказал, что "не видел комиссии" и предложил журналистке исповедоваться. После этого один из священников толкнул журналистку в плечо, мешал снимать оператору и сорвал крепление для микрофона на камере.

Суспильне заявляет, что обратится в полицию по поводу препятствования журналистской деятельности.

  • 10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры.
  • До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры.
  • Павел (Лебедь) записал видео, в котором пригрозил президенту Владимиру Зеленскому и его семье тем, что "Господь не простит" им "этот поступок", имея в виду расторжение национальным заповедником "Киево-Печерская лавра" договора с монастырем УПЦ МП об аренде территории Лавры.
  • Сегодня, 30 марта, комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию лавры. Митрополит Павел (Лебедь) вел себя агрессивно, угрожал журналистам побить палкой их камеры.

Читайте также: Репортаж | "Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

Вадим Ребрина
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упц мп лавра суспильне
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