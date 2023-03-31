УПЦ МП два дня подряд не дает комиссии попасть в Лавру. Минкульт подал иск в суд
Министерство культуры и информационной политики подало иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" со стороны представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.
Комиссию второй день подряд не пустили в помещения Лавры, из-за чего Минкульт и вчера, и сегодня подавал заявления в полицию. Также уже подан иск и в суд.
"Сегодня во второй половине дня мы подали иск в Хозяйственный суд Киева по поводу препятствования в управлении государственным имуществом. Такие дела рассматриваются обычно в ускоренном порядке – надеемся, что суд примет соответствующее решение, и в дальнейшем будут работать судебные исполнители", – сказал Ткаченко.
Он добавил, что вряд ли на рассмотрение иска уйдут месяцы – скорее всего, это будут "дни".
- 30 марта комиссию Минкульта, которая должна была начать описание имущества, неизвестные не пустили на территорию Лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондента и сорвал крепление на камере оператора.
- Минкульт подал заявление в полицию. Также с заявлением в полицию обратились журналисты, правоохранители открыли производство.
- Сегодня комиссия снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. Ключи, переданные представителями монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения.
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