УПЦ МП два дня подряд не дает комиссии попасть в Лавру. Минкульт подал иск в суд

Министерство культуры и информационной политики подало иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" со стороны представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

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Комиссию второй день подряд не пустили в помещения Лавры, из-за чего Минкульт и вчера, и сегодня подавал заявления в полицию. Также уже подан иск и в суд.

"Сегодня во второй половине дня мы подали иск в Хозяйственный суд Киева по поводу препятствования в управлении государственным имуществом. Такие дела рассматриваются обычно в ускоренном порядке – надеемся, что суд примет соответствующее решение, и в дальнейшем будут работать судебные исполнители", – сказал Ткаченко.

Он добавил, что вряд ли на рассмотрение иска уйдут месяцы – скорее всего, это будут "дни".

30 марта комиссию Минкульта, которая должна была начать описание имущества, неизвестные не пустили на территорию Лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондента и сорвал крепление на камере оператора.

Минкульт подал заявление в полицию. Также с заявлением в полицию обратились журналисты, правоохранители открыли производство.

Сегодня комиссия снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. Ключи, переданные представителями монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения.

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Оксана Житнюк

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