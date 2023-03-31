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УПЦ МП два дня подряд не дает комиссии попасть в Лавру. Минкульт подал иск в суд

Цей матеріал також доступний українською
31.03.2023, 17:41
УПЦ МП два дня подряд не дает комиссии попасть в Лавру. Минкульт подал иск в суд - Фото
Олександр Ткаченко (Фото - Facebook Ткаченка)

Министерство культуры и информационной политики подало иск в суд из-за препятствования деятельности комиссии по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" со стороны представителей Украинской православной церкви Московского патриархата. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Минкульта Александр Ткаченко.

Комиссию второй день подряд не пустили в помещения Лавры, из-за чего Минкульт и вчера, и сегодня подавал заявления в полицию. Также уже подан иск и в суд.

"Сегодня во второй половине дня мы подали иск в Хозяйственный суд Киева по поводу препятствования в управлении государственным имуществом. Такие дела рассматриваются обычно в ускоренном порядке – надеемся, что суд примет соответствующее решение, и в дальнейшем будут работать судебные исполнители", – сказал Ткаченко.

Он добавил, что вряд ли на рассмотрение иска уйдут месяцы – скорее всего, это будут "дни".

  • 30 марта комиссию Минкульта, которая должна была начать описание имущества, неизвестные не пустили на территорию Лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондента и сорвал крепление на камере оператора.
  • Минкульт подал заявление в полицию. Также с заявлением в полицию обратились журналисты, правоохранители открыли производство.
  • Сегодня комиссия снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. Ключи, переданные представителями монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения.

Читайте также: "Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

Оксана Житнюк
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