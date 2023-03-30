Нападение на журналистов в Лавре: полиция возбудила уголовное производство
Начато уголовное производство по подозрению в препятствовании деятельности журналистов в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщила полиция Киева.
Полиция сообщила, что представители СМИ обратились в Печерское управление полиции с заявлением о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. По их сообщению, во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора.
Производство возбуждено по статье 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, которая предусматривает в случае вынесения судом обвинительного приговора штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.
Правоохранители выясняют детали происшествия в рамках досудебного расследования.
Сегодня комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию Киево-Печерской лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора.
Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил о "брутальном поведении" представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Киево-Печерской лавры.
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