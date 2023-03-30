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Нападение на журналистов в Лавре: полиция возбудила уголовное производство

Цей матеріал також доступний українською
30.03.2023, 17:06
Нападение на журналистов в Лавре: полиция возбудила уголовное производство - Фото
Фото - скриншот из видео

Начато уголовное производство по подозрению в препятствовании деятельности журналистов в Киево-Печерской лавре. Об этом сообщила полиция Киева.   

Полиция сообщила, что представители СМИ обратились в Печерское управление полиции с заявлением о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов. По их сообщению, во время съемки сюжета один из священнослужителей Киево-Печерской лавры повредил оборудование оператора.

Производство возбуждено по статье 171 Уголовного кодекса Украины о препятствовании законной профессиональной деятельности журналистов, которая предусматривает в случае вынесения судом обвинительного приговора штраф, арест на срок до шести месяцев или ограничение свободы на срок до трех лет.

Правоохранители выясняют детали происшествия в рамках досудебного расследования.

Сегодня комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию Киево-Печерской лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора.

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил о "брутальном поведении" представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Киево-Печерской лавры.

  • До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
  • 29 марта представитель УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия в Лавре "работать не будет, потому что нет судебного решения".

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Сергій Бережний
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