"Брутальное поведение УПЦ МП". Минкульт подал заявление в полицию из-за событий в Лавре

Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил о "брутальном поведении" представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Киево-Печерской лавры. Из-за сегодняшнего препятствования работе комиссии Минкульта подано заявление в полицию, сообщил министр.

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"Должны констатировать, что из-за физических препятствий со стороны УПЦ МП комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать сегодня работу", – подчеркнул Ткаченко.

По его словам, входящие в состав комиссии представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована.

Также, как утверждает Ткаченко, "многочисленные неизвестные" препятствовали членам комиссии попасть внутрь здания.

По факту препятствования работе комиссии было подано заявление в полицию, сообщил министр.

"Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу", – заявил Ткаченко.

Он также заверил, что завтра, 31 марта, комиссия продолжит свою работу "в любом случае".

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. 29 марта представитель УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия в Лавре "работать не будет, потому что нет судебного решения".

Сегодня комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию Киево-Печерской лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора.

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Оксана Житнюк

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