"Брутальное поведение УПЦ МП". Минкульт подал заявление в полицию из-за событий в Лавре
Глава Минкульта Александр Ткаченко заявил о "брутальном поведении" представителей Украинской православной церкви Московского патриархата на территории Киево-Печерской лавры. Из-за сегодняшнего препятствования работе комиссии Минкульта подано заявление в полицию, сообщил министр.
"Должны констатировать, что из-за физических препятствий со стороны УПЦ МП комиссия по приему-передаче государственного имущества Национального заповедника "Киево-Печерская лавра" не смогла начать сегодня работу", – подчеркнул Ткаченко.
По его словам, входящие в состав комиссии представители монастыря от Свято-Успенской Киево-Печерской лавры не смогли объяснить, у кого находятся ключи от здания, проверка которого была запланирована.
Также, как утверждает Ткаченко, "многочисленные неизвестные" препятствовали членам комиссии попасть внутрь здания.
По факту препятствования работе комиссии было подано заявление в полицию, сообщил министр.
"Брутальное поведение представителей УПЦ МП по отношению к представителям комиссии глубоко диссонирует с их призывами к Богу", – заявил Ткаченко.
Он также заверил, что завтра, 31 марта, комиссия продолжит свою работу "в любом случае".
- До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- 29 марта представитель УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия в Лавре "работать не будет, потому что нет судебного решения".
- Сегодня комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию Киево-Печерской лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора.
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