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Минкульт пришел в Лавру, оценил состояние помещений. В УПЦ МП снова возмутились – фото

Цей матеріал також доступний українською
19.04.2023, 13:19
Минкульт пришел в Лавру, оценил состояние помещений. В УПЦ МП снова возмутились – фото - Фото
Фото: Александр Ткаченко

Комиссия Министерства культуры и информационной политики обнаружила очередные нарушения при осмотре трех достопримечательностей Киево-Печерской лавры. Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

Под достопримечательностями подразумеваются: галерея в Ближние пещеры в корпусе №37, колокольня на Ближних пещерах в корпусе №37-а и вход в галерею Ближних пещер в корпусе №38.

Глава ведомства написал: "Состояние объектов видно на фото".

Фото: Олександр Ткаченко

На опубликованных фото помещения выглядят запущенными. Священнослужители УПЦ МП оставили хлам и грязь.

Фото: Олександр Ткаченко

После первой такой проверки Минкульта одного из памятников, "Книжного склада" в корпусе №112, в пресс-службе УПЦ МП заявили, что в помещении якобы в результате поджога произошел пожар, поэтому оно в таком состоянии.

Ткаченко заявил, что признаки принятия арендатором противопожарных мер не были зафиксированы.

Фото: Олександр Ткаченко

Министр культуры отметил, что двери зданий были закрыты, однако в присутствии руководителей заповедника и с помощью соответствующих средств комиссии удалось попасть туда.

Фото: Олександр Ткаченко

В пресс-службе УПЦ МП назвали это "повреждением имущества монастыря".

"Представители Национального заповедника в сопровождении работников полиции осуществили повреждение имущества монастыря – сломали противоправно замки, проникли в помещение корпуса и провели незаконное опечатывание", – говорится в сообщении.

Священнослужители УПЦ МП подали заявление о якобы уголовном правонарушении работниками заповедника и полицией.

Читайте также: По требованию местных. В Тернополе запретили УПЦ МП пользоваться земельным участком

Мілана Головань
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