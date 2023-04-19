Минкульт пришел в Лавру, оценил состояние помещений. В УПЦ МП снова возмутились – фото

Комиссия Министерства культуры и информационной политики обнаружила очередные нарушения при осмотре трех достопримечательностей Киево-Печерской лавры. Об этом в Telegram сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

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Под достопримечательностями подразумеваются: галерея в Ближние пещеры в корпусе №37, колокольня на Ближних пещерах в корпусе №37-а и вход в галерею Ближних пещер в корпусе №38.

Глава ведомства написал: "Состояние объектов видно на фото".

На опубликованных фото помещения выглядят запущенными. Священнослужители УПЦ МП оставили хлам и грязь.

После первой такой проверки Минкульта одного из памятников, "Книжного склада" в корпусе №112, в пресс-службе УПЦ МП заявили, что в помещении якобы в результате поджога произошел пожар, поэтому оно в таком состоянии.

Ткаченко заявил, что признаки принятия арендатором противопожарных мер не были зафиксированы.

Министр культуры отметил, что двери зданий были закрыты, однако в присутствии руководителей заповедника и с помощью соответствующих средств комиссии удалось попасть туда.

В пресс-службе УПЦ МП назвали это "повреждением имущества монастыря".

"Представители Национального заповедника в сопровождении работников полиции осуществили повреждение имущества монастыря – сломали противоправно замки, проникли в помещение корпуса и провели незаконное опечатывание", – говорится в сообщении.

Священнослужители УПЦ МП подали заявление о якобы уголовном правонарушении работниками заповедника и полицией.

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.

31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. Ключи, переданные представителями монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения.

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Мілана Головань

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