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По требованию местных. В Тернополе запретили УПЦ МП пользоваться земельным участком

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 19:44
По требованию местных. В Тернополе запретили УПЦ МП пользоваться земельным участком - Фото
Кафедральный собор в Тернополе (фото с открытых источников)

Депутаты Тернопольского городского совета единогласно решили лишить Украинскую православную церковь Московского патриархата права использовать земельный участок, на котором располагается Кафедральный собор. Соответствующее решение опубликовано пресс-службой мэрии.

Речь идет об участке на улице Евгения Коновальца, 1, на котором находится Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Согласно решению внеочередной сессии, управление тернопольской епархии УПЦ МП должно прекратить пользование земельным участком площадью 0,5484 га (около 5000 м²).

Мэр Тернополя Сергей Надал объяснил это решение "общественным резонансом и требованиями местных жителей".

"Мы получили совместное обращение от руководителей двух фракций – Свобода и Порядок. Ответственность. Справедливость, в которой они инициировали принятие решения о лишении земли церкви, которая сегодня руководствуется Москвой. Такое же обращение поступило и от фракции Европейская солидарность", – пояснил он.

  • 5 апреля 2023 Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины.
  • 6 апреля там был демонтирован храм Московского патриархата. Местные власти называли его самостроем.
  • 14 апреля мужчина пытался сжечь храм Рождества Пресвятой Богородицы во Львове.

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Мілана Головань
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религия упц мп Тернополь собор Сергей Надал
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