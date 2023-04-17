По требованию местных. В Тернополе запретили УПЦ МП пользоваться земельным участком

Депутаты Тернопольского городского совета единогласно решили лишить Украинскую православную церковь Московского патриархата права использовать земельный участок, на котором располагается Кафедральный собор. Соответствующее решение опубликовано пресс-службой мэрии.

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Речь идет об участке на улице Евгения Коновальца, 1, на котором находится Кафедральный собор Веры, Надежды, Любви и матери их Софии.

Согласно решению внеочередной сессии, управление тернопольской епархии УПЦ МП должно прекратить пользование земельным участком площадью 0,5484 га (около 5000 м²).

Мэр Тернополя Сергей Надал объяснил это решение "общественным резонансом и требованиями местных жителей".

"Мы получили совместное обращение от руководителей двух фракций – Свобода и Порядок. Ответственность. Справедливость, в которой они инициировали принятие решения о лишении земли церкви, которая сегодня руководствуется Москвой. Такое же обращение поступило и от фракции Европейская солидарность", – пояснил он.

5 апреля 2023 Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины.

6 апреля там был демонтирован храм Московского патриархата. Местные власти называли его самостроем.

14 апреля мужчина пытался сжечь храм Рождества Пресвятой Богородицы во Львове.

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Мілана Головань

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