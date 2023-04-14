Почаевская лавра. Минкульт еще не определился, на нее претендуют несколько конфессий

На Почаевскую лавру претендуют несколько религиозных организаций, Минкульт еще не думал, как разрешить этот спор, но видит возможности проведения служений разными церквями на одной территории. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в интервью LIGA.net.

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"Мы еще не думали. Давайте сначала решим вопрос с собственностью. В дальнейшем должны приниматься взвешенные решения, как там могут проходить служения: будь то аренда или временные соглашения", – сказал он.

Ткаченко привел пример того, как это происходит в Киево-Печерской лавре. По его словам, на ее территории совершается служение ПЦУ в праздничные дни, а внизу продолжает служение УПЦ МП.

Министр пояснил, что не все церкви, находящиеся в подчинении УПЦ МП, принадлежат Московскому патриархату. Они могут быть в частной собственности, собственности религиозных организаций, аренде и пользовании от органов власти.

Большое количество церквей УПЦ МП в Украине находятся в собственности местных органов власти.

Он отметил, что Почаевская лавра была передана УПЦ МП в пользование, однако только на использование одной части лавры, Кременецкого заповедника, завершается соглашение. Основа Почаевской лавры, говорит Ткаченко, по соглашению с Кабмином в пользовании на 49 или 50 лет, и срок истекает еще нескоро.

Министр рассказал, что в Кременецком заповеднике происходит "та же картина, что и в Киеве": священник якобы забрал ключи и препятствует Минкульту вернуть эту церковь в собственность государства.

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. В Московском патриархате заявили, что считают это "ультиматумом", не видят в этом юридических обоснований и не собираются уходить.

31 марта комиссия дважды не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. Ключи, переданные представителями монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения.

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Мілана Головань

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