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Почаевская лавра. Минкульт еще не определился, на нее претендуют несколько конфессий

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 09:07
Почаевская лавра. Минкульт еще не определился, на нее претендуют несколько конфессий - Фото
Александр Ткаченко (Фото: LIGA.net)

На Почаевскую лавру претендуют несколько религиозных организаций, Минкульт еще не думал, как разрешить этот спор, но видит возможности проведения служений разными церквями на одной территории. Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил в интервью LIGA.net.

"Мы еще не думали. Давайте сначала решим вопрос с собственностью. В дальнейшем должны приниматься взвешенные решения, как там могут проходить служения: будь то аренда или временные соглашения", – сказал он.

Ткаченко привел пример того, как это происходит в Киево-Печерской лавре. По его словам, на ее территории совершается служение ПЦУ в праздничные дни, а внизу продолжает служение УПЦ МП.

Министр пояснил, что не все церкви, находящиеся в подчинении УПЦ МП, принадлежат Московскому патриархату. Они могут быть в частной собственности, собственности религиозных организаций, аренде и пользовании от органов власти.

Большое количество церквей УПЦ МП в Украине находятся в собственности местных органов власти.

Он отметил, что Почаевская лавра была передана УПЦ МП в пользование, однако только на использование одной части лавры, Кременецкого заповедника, завершается соглашение. Основа Почаевской лавры, говорит Ткаченко, по соглашению с Кабмином в пользовании на 49 или 50 лет, и срок истекает еще нескоро.

Министр рассказал, что в Кременецком заповеднике происходит "та же картина, что и в Киеве": священник якобы забрал ключи и препятствует Минкульту вернуть эту церковь в собственность государства.

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Мілана Головань
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