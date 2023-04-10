С начала большой войны из Московского патриархата в ПЦУ перешли почти 300 церквей – карта

С начала полномасштабной войны России против Украины и до конца 2022 года с подчинения УПЦ МП в Православную церковь Украины перешли 214 религиозных общин. В настоящее время в Украине насчитывается еще 8505 церквей Московского патриархата, свидетельствуют данные Opendatabot.

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По данным исследования, области с наибольшим количеством церквей Московского патриархата не изменились с конца 2022 года: в Донецкой области функционирует 683 религиозных учреждения, в Хмельницкой и Винницкой – 613 и 563 соответственно.

С начала 2023 года в дополнение к 214 указанным, принадлежащим к ПЦУ, перешли еще 63 религиозные общины, пишут аналитики.

20 изменивших свою принадлежность церквей (почти треть) находятся в Киевской области. В топ-3 также попали Винницкая и Хмельницкая области – по 10 религиозных учреждений, перешедших в ПЦУ с начала года.

Согласно изменениям в законе о свободе совести и религиозных организациях, вступившего в силу накануне вторжения российских войск в Украину, религиозные учреждения должны отражать свои связи со страной-агрессором в названии. Как утверждает Opendatabot, некоторые религиозные организации это правило игнорируют, пытаются скрыть свою принадлежность к УПЦ МП.

Минюст начал информировать об этом, указывая под названием учреждения в базе Единого государственного реестра – "не указано о принадлежности к Русской православной церкви".

Поэтому некоторые религиозные организации якобы самочинно исправляют свои названия на прошлые. Все эти религиозные общины находятся на территории Черновицкой области, сообщает Opendatabot.

5 апреля 2023 года Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины.

6 апреля во Львове был демонтирован храм Московского патриархата. Смотрите видео.

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Мілана Головань

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