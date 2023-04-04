В УПЦ МП хотят справедливого и непредвзятого суда над митрополитом Павлом
Украинская православная церковь Московского патриархата хочет "справедливого суда" над бывшим наместником Киево-Печерской лавры митрополитом Павлом (Лебедем), подозреваемым в оправдании вооруженной агрессии России и разжигании межрелигиозной розни. Об этом говорится в заявлении церкви.
1 апреля 2023 года СБУ вручила подозрение Павлу по двум статьям Уголовного кодекса: разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии России против Украины. В тот же день Павел заявил, что не боится.
"Право на справедливый суд занимает основное место в системе глобальных ценностей демократического общества, поэтому надеемся на беспристрастность, полноту досудебного расследования и справедливое судебное разбирательство в уголовном производстве", – говорится в сообщении УПЦ МП.
Там напомнили, что Павел считает производство по нему сфабрикованным. По его словам, это делается якобы для того, чтобы "устранить его как руководителя религиозной организации".
Сама же церковь в сообщении пытается убедить, что митрополит якобы "всегда осуждал вооруженную агрессию, молился за мир, здоровье воинов Вооруженных Сил Украины и всех, кто пострадал от войны".
Слушайте также: Подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу. СБУ опубликовала перехват разговоров
Пресс-служба УПЦ МП добавила, что Павел "будет сотрудничать со следствием с целью доказательства своей невиновности".
- 1 апреля 2023 года суд отправил Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.
- 2 апреля митрополит пожаловался на место отбывания ареста. Говорит, там "практически не на чем спать", "нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки".
Комментарии