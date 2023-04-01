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Митрополит УПЦ МП Павел получил два месяца домашнего ареста

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 21:43
Митрополит УПЦ МП Павел получил два месяца домашнего ареста - Фото
Фото: hromadske

Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита УПЦ МП Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет. Об этом говорится в постановлении суда, которое есть в распоряжении LIGA.net.

При этом митрополит должен находиться по адресу проживания в селе Вороньков Киевской области.
Митрополит УПЦ МП Павел получил два месяца домашнего ареста
  • Ранее сегодня, 1 апреля, СБУ вручила подозрение Павлу в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Он заявил, что не боится.
  • Служба безопасности сообщила, что собрала обоснованную доказательную базу против Павла и опубликовала аудио его телефонных разговоров.
  • Укринформ сообщил, что прокуроры в Шевченковском райсуде столицы просят для Павла меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако заседание суда перенесли на понедельник, 3 апреля, в связи с "плохим самочувствием" митрополита.
  • Позже суд переназначил заседание по избранию ему меры пресечения на сегодня, 1 апреля.
Вадим Ребрина
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