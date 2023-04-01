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"Я не боюсь". Митрополит Павел прокомментировал подозрение от СБУ

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 12:09
Митрополит УПЦ МП Павел (Скриншот видео)

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) заявил, что "не боится" и хотел бы "пострадать за Христа". Так митрополит УПЦ МП прокомментировал полученное подозрение от Службы безопасности Украины, выступая перед прихожанами.

"Сегодня мне вручили подозрение – написано, по нескольким статьям. Сейчас и у меня дома обыск, одновременно и в Лавре обыск", – сказал священник УПЦ МП.

Митрополит УПЦ МП Павел рассказал, что ему вменяют поддержку агрессии России против Украины.

"Я осуждал, осуждаю и буду осуждать всякие попытки против нашего государства. И то, что сделала Россия, Путин, это ни к коем случае не оправдывается. И я вам говорил – я всегда стоял, стою и буду стоять на защиту своей земли, своей родины", – сказал священник УПЦ МП.

Затем митрополит Павел прокомментировал разжигание межрелигиозной розни.

"Второе мне вменяется то, что я назвала раскольником Епифания. Это много чести: раскольник – это человек, который бы имел посвящение, а тут нет никакого посвящения", – заявил священник УПЦ МП.

Он заявил, что не боится из-за получения подозрения.

"Я не боюсь... День-два, туда-сюда – я совсем не боюсь. И скажу вам еще одно – хочу пострадать за Христа", – заявил митрополит УПЦ МП Павел.

  • До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
  • 29 марта представитель УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия в Лавре "работать не будет, потому что нет судебного решения".
  • 30 марта комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию Киево-Печерской лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора.
  • Ранее сегодня, 1 апреля, СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю.

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Наталія Медведєва
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Павел Лебедь сбу упц мп киево-печерская лавра
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