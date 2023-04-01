Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю вручила подозрение СБУ – источник

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) получил подозрение от Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

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LIGA.net обратилась в пресс-службу СБУ, там пообещали вскоре дать информацию.

Также LIGA.net обратилась за комментарием в митрополиту УПЦ МП Клименту, он попросил перезвонить позже, поскольку находится на богослужении.

По данным источника, СБУ вручила митрополиту Павлу подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии России.

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Наталія Медведєва

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