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Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю вручила подозрение СБУ – источник

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 08:50
Митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю вручила подозрение СБУ – источник - Фото
Скриншот видео

Наместник Киево-Печерской лавры, митрополит УПЦ МП Павел (Лебедь) получил подозрение от Службы безопасности Украины. Об этом LIGA.net сообщил источник в правоохранительных органах.

LIGA.net обратилась в пресс-службу СБУ, там пообещали вскоре дать информацию.

Также LIGA.net обратилась за комментарием в митрополиту УПЦ МП Клименту, он попросил перезвонить позже, поскольку находится на богослужении.

По данным источника, СБУ вручила митрополиту Павлу подозрение по двум статьям Уголовного кодекса: разжигание межрелигиозной розни и оправдание вооруженной агрессии России.

Новость дополняется

Наталія Медведєва
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Павел Лебедь
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