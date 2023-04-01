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Суд согласовал принудительный привод Павла на 1 апреля. Он вернулся в зал суда – видео

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01.04.2023, 19:22
Суд согласовал принудительный привод Павла на 1 апреля. Он вернулся в зал суда – видео - Фото
Скриншот с видео

Украинская православная церковь Московского патриархата сообщила со ссылкой на адвоката бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла (Лебедя), что Шевченковский райсуд Киева переназначил заседание по избранию ему меры пресечения на сегодня, 1 апреля.

"После объявления перерыва до понедельника, суд переназначил судебное заседание до 17:00 сегодня. Владыка в больнице, суд решает вопрос о принудительном приводе", – цитирует адвоката пресс-служба УПЦ МП.

Также там сообщили, что впоследствии суд согласовал принудительный привод Павла. Заседание якобы должно состояться в 18:30 сегодня.

Корреспондент LIGA.net пытался получить подтверждение этой информации от Киевской областной прокуратуры и Шевченковского райсуда, однако телефоны их пресс-служб не отвечают.

Радио Свобода сообщило, что Павел вернулся в зал суда.

  • Ранее сегодня, 1 апреля, СБУ вручила подозрение Павлу в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Он заявил, что не боится.
  • Служба безопасности заявила, что собрала обоснованную доказательную базу против Павла и опубликовала аудио его телефонных разговоров.
  • Укринформ сообщил, что прокуроры в Шевченковском райсуде столицы просят для Павла меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако заседание суда перенесли на понедельник, 3 апреля, в связи с "плохим самочувствием" митрополита.
Вадим Ребрина
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суд упц мп Павел Лебедь
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