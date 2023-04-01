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Избрание меры пресечения митрополиту Павлу перенесли в связи с его "плохим самочувствием"

Цей матеріал також доступний українською
01.04.2023, 16:59
Избрание меры пресечения митрополиту Павлу перенесли в связи с его
Митрополит УПЦ МП Павел (Скриншот видео)

Прокуроры в Шевченковском райсуде столицы просят для бывшего наместника Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедя) меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако заседание суда перенесли в связи с "плохим самочувствием" митрополита. Об этом сообщает Укринформ.

Суд продолжит избирать меру пресечения Павлу в понедельник, 3 апреля.

  • Ранее сегодня, 1 апреля, СБУ вручила подозрение Павлу в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Он заявил, что не боится.
  • Служба безопасности заявила, что собрала обоснованную доказательную базу против Павла и опубликовала аудио его телефонных разговоров.

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Вадим Ребрина
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упц мп Павел Лебедь лавра
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