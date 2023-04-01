Служба безопасности заявил, что собрала обоснованную доказательную базу относительно причастности бывшего настоятеля Киево-Печерской лавры Павла (Лебедя) к разжиганию религиозной розни, оправдыванию и отрицанию вооруженной агрессии России против Украины. Об этом сообщает пресс-служба СБУ и опубликовала аудио переговоров.

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Следователи СБУ установили, что Лебедь в своих публичных выступлениях неоднократно оскорблял религиозные чувства украинцев, унижал взгляды верующих других конфессий и пытался сформировать враждебные настроения к ним, а также делал заявления, оправдывающие или отрицающие действия страны-агрессора.

"Это подтвердила и инициированная Службой безопасности судебно-лингвистическая экспертиза", – говорится в сообщении.

СБУ опубликовала аудиозаписи перехватов телефонных разговоров, на которых человек с голосом, похожим на голос митрополита УПЦ МП Павла, в частности, радуется оккупации Херсона, а также говорит, что Ужгород это "не Украина", а "это все Польша и Венгрия".

В СБУ подтвердили ранее обнародованную информацию о том, что Лебедю сообщили о подозрении по двум статьям:

- нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений;

- оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников.

"По местам проживания и временного пребывания фигуранта проводятся следственные действия" – заявили в спецслужбе.

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. 29 марта представитель УПЦ МП митрополит Климент заявил, что комиссия в Лавре "работать не будет, потому что нет судебного решения".

30 марта комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию Киево-Печерской лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондентку и сорвал крепление на камере оператора.

Ранее сегодня, 1 апреля, СБУ вручила подозрение митрополиту УПЦ МП Павлу Лебедю. Он заявил, что не боится.

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Наталія Медведєва

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