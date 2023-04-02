Павел о месте отбывания ареста: Небольшая хата, ни тепла, ни света, ни кровати – фото

Бывший наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), которому суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста по подозрению по двум статьям Уголовного кодекса, заявил, что в доме в селе Вороньков Киевской области, где, согласно постановлению суда, он должен находиться, "практически не на чем спать", "нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки". Соответствующие видео опубликовало Радио Свобода. По словам источника LIGA.net в правоохранительных органах, фото именно этого дома сегодня опубликовала СБУ в сообщении об обысках у Павла.

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"Там, где мне находиться, я никак не смогу постоянно общаться... Там нет связи, и придется следователю или приезжать меня проверять, или я не знаю каким образом... Там вообще практически не на чем спать, нет тепла, света, нет ни кружки, ни ложки. Ничего, я это все перетерплю", – сказал митрополит в суде журналистам.

"Небольшая хата. Я ее продавал, но никто не купил, поэтому я оттуда все раздал: кровати, стиральные машинки, холодильник... Я не любил это место... Я вам говорю, бог свидетель (крестится), я там был последний раз в 2009 году", – сказал Павел.

В постановлении суда о мере пресечения говорится, что он в течение двух месяцев должен находиться в доме (адрес мы скрыли как персональные данные) в селе Вороньков Киевской области.

Ранее сегодня СБУ сообщила о проведении обысков "по местам жительства и временного пребывания" Павла. Ведомство опубликовало соответствующие фото, но не указало, что именно на них – место жительства или место временного пребывания. Как известно, у митрополита есть жилье на территории лавры. Собеседник LIGA.net сказал, что на фото СБУ именно тот дом в селе Вороньков, где, согласно постановлению, должен находиться подозреваемый.

В 2015 году активисты Автомайдана сняли с дрона имение митрополита Павла в селе Вороньков. Визуально это именно тот дом, который зафиксирован на фото СБУ.

Кроме того, в суде подозреваемый сначала заявлял, что не может носить электронный браслет ссылаясь на состояние своего здоровья. "Вот видите, какие у меня вены? Я не могу. Ну, берите, переписывайте, вешайте, но я не могу..."

После этого к полицейским, которые должны были надеть браслет, подошел адвокат Павла, который сказал: "Вам человек сообщил, что он не отказывается выполнять решение. Он сообщил, что не может выполнить это по состоянию здоровья. Он не отказывается". Полицейский предложил вызвать врача, который предоставил бы справку в подтверждение слов подозреваемого. Адвокат сказал, что слишком поздно, и в конце концов Павел дал полицейским надеть браслет на ногу.

Ранее сегодня, 1 апреля, СБУ вручила подозрение Павлу в разжигании межрелигиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России. Он заявил, что не боится.

Служба безопасности сообщила, что собрала обоснованную доказательную базу против Павла и опубликовала аудио его телефонных разговоров.

Укринформ сообщил, что прокуроры в Шевченковском райсуде столицы просят для Павла меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста, однако заседание суда перенесли на понедельник, 3 апреля, в связи с "плохим самочувствием" митрополита.

Позже суд переназначил заседание по избранию ему меры пресечения на сегодня, 1 апреля.

Наконец Шевченковский райсуд Киева отправил митрополита Павла под круглосуточный домашний арест на два месяца с обязательством носить электронный браслет.

Вадим Ребрина , Юрій Смірнов

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