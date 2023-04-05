Свято-Георгиевский собор во Львове. УПЦ МП устроила скандал, у Эпифания отреагировали

Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя местного облсовета Юрий Холод.

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4 апреля 2023 года мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что имущество собора принадлежит религиозной общине и она должна определиться, переходит ли в украинскую церковь, и пройти процесс национализации.

"Храм на Тараса Бобанича перешел от московской церкви в Православную церковь Украины. Теперь он будет называться в честь Святого Юрия Победителя", – говорится в сообщении Холода.

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram подтвердил, что "в храме ставят окончательную точку в существовании здесь так называемого московского патриархата".

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В пресс-службе УПЦ заявили, что Свято-Георгиевский собор якобы был захвачен, из-за чего "Львовская епархия УПЦ будет обжаловать в судебном порядке все, что случилось вокруг него".

LIGA.net обратилась за комментарием к митрополиту ПЦУ Евстратию (Зоре) с вопросом о законности перехода собора от МП в ПЦУ.

По его словам, эти вопросы определяются законом "О свободе совести и религиозных организациях".

"Каждое религиозное общество является юридическим лицом с момента регистрации его устава и внесения соответствующих сведений в единый госреестр. Согласно закону "О свободе совести", каждая религиозная община имеет право свободно выбирать центр своего юрисдикционного подчинения и изменять его", сказал он.

Митрополит добавил, что для изменения подчинения, община должна провести собрание, на котором "не менее двух третей членов этого собрания должны проголосовать за внесение соответствующих изменений в устав этой общины".

Решение действует уже с момента его принятия, то есть, уже после проведения общественного собрания, резюмировал он.

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Мілана Головань

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