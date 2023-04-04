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Бывший настоятель храма УПЦ МП благословлял оккупантов в Харьковской области – фото

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 14:55
Бывший настоятель храма УПЦ МП благословлял оккупантов в Харьковской области – фото - Фото
Фото: ОГП

СБУ возбудила дело против бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ МП, который поддержал вооруженную агрессию РФ, благословляя российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

По данным следствия, в период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

Бывший настоятель храма УПЦ МП благословлял оккупантов в Харьковской области – фото

По информации контрразведки СБУ, во время мероприятия он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

Бывший настоятель храма УПЦ МП благословлял оккупантов в Харьковской области – фото

Весь процесс он отдал приказ зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах, сообщили в СБУ. Таким образом, враг пытался имитировать поддержку захватчиков со стороны местных верующих.

Во время освобождения Харьковской области злоумышленник вместе с семьей сбежал на территории РФ. Там он был назначен настоятелем православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

По данным фактам, следователи СБУ начали уголовное производство по статье об оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

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Вадим Ребрина
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упц мп сбу
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