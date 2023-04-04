Бывший настоятель храма УПЦ МП благословлял оккупантов в Харьковской области – фото

СБУ возбудила дело против бывшего настоятеля одного из храмов Изюмской епархии УПЦ МП, который поддержал вооруженную агрессию РФ, благословляя российских оккупантов. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности.

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По данным следствия, в период временной оккупации части Харьковской области протоиерей организовал постановочное церковное шествие ко Дню крещения Киевской Руси, к которому пытался привлечь местных жителей.

По информации контрразведки СБУ, во время мероприятия он благословлял российских оккупантов и освящал их колонны военной техники в Купянском районе.

Весь процесс он отдал приказ зафиксировать на камеру для дальнейшего обнародования на кремлевских медиаресурсах, сообщили в СБУ. Таким образом, враг пытался имитировать поддержку захватчиков со стороны местных верующих.

Во время освобождения Харьковской области злоумышленник вместе с семьей сбежал на территории РФ. Там он был назначен настоятелем православного прихода Иоанно-Предтеченского храма Тверской и Кашинской епархии РПЦ.

По данным фактам, следователи СБУ начали уголовное производство по статье об оправдывании вооруженной агрессии РФ против Украины.

2 апреля в соцсетях появилось видео со стычкой в одном из храмов Хмельницкого. СМИ сообщали, что священники УПЦ (МП) избили военного. В полиции по факту происшествия открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.

Хмельницкий священник написал заявление в полицию о нападении на него во время утреннего богослужения в Свято-Покровском кафедральном соборе, которое состоялось 2 апреля. Об этом сообщило Суспильне со ссылкой на одного из священников собора Александра Рыбчинского.

Сегодня депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право использования земельного участка на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ МП.

Вадим Ребрина

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