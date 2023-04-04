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Хмельницкий горсовет забрал землю у храма УПЦ МП, где избили военного

Цей матеріал також доступний українською
04.04.2023, 12:54
Хмельницкий горсовет забрал землю у храма УПЦ МП, где избили военного - Фото
Фото: Хмельницкий гороской совет

Депутаты Хмельницкого городского совета на внеочередной сессии прекратили право использования земельного участка на территории Свято-Покровского кафедрального собора, принадлежавшего УПЦ МП. Об этом сообщает Суспильне. Именно в этом храме 2 апреля произошел инцидент с участием священников и военного.

В целом, депутаты Хмельницкого горсовета прекратили право пользования 13 земельными участками религиозным организациям, принадлежащим УПЦ (МП). Эти земельные участки находятся в собственности громады, отмечает Суспильне.

Все решения перед пленарным заседанием рассмотрели на земельной комиссии, рассказал председатель комиссии Сергей Болотников.

Еще шесть земельных участков находятся в частной собственности религиозных общин, на них городские власти не имеют влияния. Еще три – на территории других учреждений, это, в частности, Межрегиональная академия управления персоналом и Хмельницкая областная больница. Об этом изданию рассказал Хмельницкий городской голова Александр Симчишин. По его словам, городской совет вернет право на пользование земельными участками громадам при условии, что те перейдут в ПЦУ.

  • 2 апреля в соцсетях появилось видео со стычкой в одном из храмов Хмельницкого. СМИ сообщали, что священники УПЦ (МП) избили военного. В полиции по факту происшествия открыли уголовное производство по статье о хулиганстве.
  • Хмельницкий священник написал заявление в полицию о нападении на него во время утреннего богослужения в Свято-Покровском кафедральном соборе, которое состоялось 2 апреля. Об этом сообщило Суспильне со ссылкой на одного из священников собора Александра Рыбчинского.

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Вадим Ребрина
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упц мп хмельницкий
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