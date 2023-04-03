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В Житомирской области местные обвиняют священника УПЦ МП в избиении ребенка. Открыто дело

Цей матеріал також доступний українською
03.04.2023, 18:48
В Житомирской области местные обвиняют священника УПЦ МП в избиении ребенка. Открыто дело - Фото
Фото: korosten.today

Полиция начала уголовное производство по факту событий возле храма в поселке Иршанск Коростенского района Житомирской области, во время которых 12-летнему мальчику был нанесен удар по голове. Об этом сообщает пресс-служба областного главка полиции.

Там сообщили, что 2 апреля на территории церкви Святой Покровы в Иршанске проходило собрание религиозной общины. На месте для обеспечения правопорядка работали полицейские.

В полиции говорят, что во время мероприятия правоохранители пресекали все попытки физического противостояния. "В то же время поступило несколько сообщений о противоправных действиях, в том числе нанесении удара по голове 12-летнему мальчику", – говорится в сообщении.

Полицейские устанавливают все обстоятельства и свидетелей происшествия и собирают письменные и видеосвидетельства участников мероприятия.

Уголовное производство начато по предварительной правовой квалификации – ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) УК.

Видео событий опубликовано в YouTube под названием "Священник московского патриархата в Коростенском районе ударил ребенка с флагом Украины". На самой записи не видно, кто именно ударил ребенка.

Корреспондент LIGA.net пытался выяснить, кто именно, согласно сообщениям свидетелей, ударил ребенка, но, к сожалению, телефон пресс-службы Главного управления Нацполиции в Житомирской области не отвечает.

В комментарии изданию Свідомі свидетельница инцидента Алина Кундич сказала, что мальчика ударил священник. "Я и еще многие были свидетелями этого инцидента" – сказала она.

Читайте также: Еще один священник УПЦ МП из Киево-Печерской лавры получил подозрение

Вадим Ребрина
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полиция упц мп
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