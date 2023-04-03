Еще один священник УПЦ МП из Киево-Печерской лавры получил подозрение

Полиция сообщила о подозрении священнослужителю УПЦ МП из Киево-Печерской лавры за препятствование журналистской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба полиции.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Сотрудники Печерского управления полиции с помощью аналитиков столичного главка задокументировали это событие и начали досудебное расследование.

"Установлено, что во время работы съемочной группы представитель духовенства вырвал у оператора микрофон и сломал крепеж на камере", – говорится в сообщении.

Священник получил подозрение по ч. 1 ст. 171 (Препятствование законной профессиональной деятельности журналистов) УК. Санкция статьи предусматривает штраф до 50 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан либо арест на срок до шести месяцев, либо ограничение свободы на срок до трех лет.

10 марта национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" направил Свято-Успенской Киево-Печерской лавре (мужскому монастырю) УПЦ предупреждение о расторжении договора от 2013 года о безвозмездном пользовании имуществом Лавры.

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры.

Сегодня, 3 апреля, митрополит УПЦ МП Онуфрий пренебрег требованием администрации заповедника освободить территорию и провел литургию в лаврском Крестовоздвиженском храме.

Вадим Ребрина

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.