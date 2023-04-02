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УПЦ МП провела в Лавре службу, нарушив предписание покинуть заповедник

Цей матеріал також доступний українською
02.04.2023, 16:53
УПЦ МП провела в Лавре службу, нарушив предписание покинуть заповедник - Фото
Глава УПЦ МП Онуфрий (Фото - скриншот из видео)

Митрополит УПЦ МП Онуфрий пренебрег требованием администрации заповедника Киево-Печерской лавры освободить территорию и провел литургию в лаврском Крестовоздвиженском храме. Видеозапись службы опубликована на официальном аккаунте УПЦ МП.

В пояснении к видео информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщает, что "2 апреля.... Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры". 

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры, что является нарушением условий договора аренды УПЦ МП территории заповедника. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.

Читайте также: "Мы здесь навсегда". Как прошел (не) последний день УПЦ МП в Киево-Печерской Лавре

Сергій Бережний
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упц мп киево-печерская лавра онуфрий
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