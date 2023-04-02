УПЦ МП провела в Лавре службу, нарушив предписание покинуть заповедник

Митрополит УПЦ МП Онуфрий пренебрег требованием администрации заповедника Киево-Печерской лавры освободить территорию и провел литургию в лаврском Крестовоздвиженском храме. Видеозапись службы опубликована на официальном аккаунте УПЦ МП.

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В пояснении к видео информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщает, что "2 апреля.... Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры".

До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры, что является нарушением условий договора аренды УПЦ МП территории заповедника. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.

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Сергій Бережний

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