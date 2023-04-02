УПЦ МП провела в Лавре службу, нарушив предписание покинуть заповедник
Митрополит УПЦ МП Онуфрий пренебрег требованием администрации заповедника Киево-Печерской лавры освободить территорию и провел литургию в лаврском Крестовоздвиженском храме. Видеозапись службы опубликована на официальном аккаунте УПЦ МП.
В пояснении к видео информационно-просветительский отдел УПЦ МП сообщает, что "2 апреля.... Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины Онуфрий возглавил Божественную литургию в Крестовоздвиженском храме Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры".
До 29 марта монастырь должен был покинуть заповедник, поскольку проверка обнаружила 36 новостроек на территории Нижней лавры, что является нарушением условий договора аренды УПЦ МП территории заповедника. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net.
- 30 марта комиссию Минкульта, которая должна была начать опись имущества, неизвестные не пустили на территорию Лавры. Один из священников мешал работать съемочной группе Суспильного, толкнул корреспондента и сорвал крепление на камере оператора.
- Минкульт подал заявление в полицию. Также с заявлением в полицию обратились журналисты, правоохранители открыли производство.
- Сегодня комиссия снова не смогла начать работу в Лавре из-за препятствий со стороны УПЦ МП. Ключи, переданные представителями монастыря, не подошли к сердцевине замка помещения. Минкульт подал иск в суд.
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