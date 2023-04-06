Во Львове на Сыхове демонтируется храм Московского патриархата. Об этом сообщили представители местных властей.

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Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram опубликовал видео процесса сноса храма.

"Последний форпост московской церкви во Львове. Демонтаж на Сыхове", – говорится в сообщении.

4 апреля 2023 года мэр Львова Андрей Садовый анонсировал это событие; он назвал здание незаконно установленным.

Его заместитель Любомир Зубач в Facebook написал, что "общество ВТО проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата на Сыхове".

Он добавил, что демонтажные работы проходят законно, а полиция обеспечивает порядок.

4 апреля в соцсетях появилось видео, на котором женщина протестовала против Московского патриархата возле того же самостроя на Сыхове. Несколько верующих УПЦ пытались ее "успокоить", а священнослужитель церкви Московского патриархата начал говорить по-русски и заявил, что он "русский".

10 марта 2023 года Минкульт призвал Свято-Успенский монастырь УПЦ МП освободить территорию Киево-Печерской лавры до 29 марта. Подробнее о "выселении" УПЦ МП из Лавры читайте в тексте LIGA.net .

. 5 апреля Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины.

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Мілана Головань

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