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"Последний форпост московской церкви". Во Львове сносят храм УПЦ МП – фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.04.2023, 11:13
Фото: Любомир Зубач
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Во Львове на Сыхове демонтируется храм Московского патриархата. Об этом сообщили представители местных властей.

Начальник Львовской ОВА Максим Козицкий в Telegram опубликовал видео процесса сноса храма.

"Последний форпост московской церкви во Львове. Демонтаж на Сыхове", – говорится в сообщении.

4 апреля 2023 года мэр Львова Андрей Садовый анонсировал это событие; он назвал здание незаконно установленным.

Его заместитель Любомир Зубач в Facebook написал, что "общество ВТО проводит благоустройство территории, забирая имеющиеся незаконные конструкции сооружения московского патриархата на Сыхове".

Он добавил, что демонтажные работы проходят законно, а полиция обеспечивает порядок.

Фото: Facebook (Любомир Зубач)

4 апреля в соцсетях появилось видео, на котором женщина протестовала против Московского патриархата возле того же самостроя на Сыхове. Несколько верующих УПЦ пытались ее "успокоить", а священнослужитель церкви Московского патриархата начал говорить по-русски и заявил, что он "русский".

Читайте также: В УПЦ МП хотят справедливого и беспристрастного суда над митрополитом Павлом

Мілана Головань
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