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Во Львове пытались сжечь храм Рождества Пресвятой Богородицы – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 11:41
Во Львове пытались сжечь храм Рождества Пресвятой Богородицы – фото - Фото
Храм Рождества Пресвятой Богородицы (Фото: Максим Козицкий)

Во Львове неизвестные пытались сжечь храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Греко-Католической Церкви, поджегши две боковые двери. Об этом сообщили городские власти и полиция Львова.

Отмечается, что возгорание площадью в четыре квадратных метра произошло около 04:20.

По убеждению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, поджог мог совершить "только свирепый враг нашего народа", о чем он заявил в Telegram.

Фото: Максим Козицький

Он рассказал, что в 2001 году папа римский Иоанн Павел II во время визита во Львов стоял возле храма и общался с местными жителями.

Местные власти предполагают, что причиной возгорания стала завязанная одежда, которую нашли на месте происшествия.

Фото: Максим Козицький

"Правоохранители уже прорабатывают видео с камер наблюдения, следствие продолжается", – сообщили в мэрии.

  • 5 апреля 2023 года Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины.
  • 6 апреля там был демонтирован храм Московского патриархата. Местные власти называли его самостроем.

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Мілана Головань
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Львов религия церковь поджог храм угкц Максим Козицкий
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