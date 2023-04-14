Во Львове пытались сжечь храм Рождества Пресвятой Богородицы – фото

Во Львове неизвестные пытались сжечь храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Греко-Католической Церкви, поджегши две боковые двери. Об этом сообщили городские власти и полиция Львова.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Отмечается, что возгорание площадью в четыре квадратных метра произошло около 04:20.

По убеждению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, поджог мог совершить "только свирепый враг нашего народа", о чем он заявил в Telegram.

Он рассказал, что в 2001 году папа римский Иоанн Павел II во время визита во Львов стоял возле храма и общался с местными жителями.

Местные власти предполагают, что причиной возгорания стала завязанная одежда, которую нашли на месте происшествия.

"Правоохранители уже прорабатывают видео с камер наблюдения, следствие продолжается", – сообщили в мэрии.

5 апреля 2023 года Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины.

6 апреля там был демонтирован храм Московского патриархата. Местные власти называли его самостроем.

Читайте также: Епифаний: ПЦУ пытаются навязать имидж "церкви Порошенко". На нас не влияет ни один политик

Мілана Головань

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.