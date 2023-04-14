Во Львове пытались сжечь храм Рождества Пресвятой Богородицы – фото
Во Львове неизвестные пытались сжечь храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Греко-Католической Церкви, поджегши две боковые двери. Об этом сообщили городские власти и полиция Львова.
Отмечается, что возгорание площадью в четыре квадратных метра произошло около 04:20.
По убеждению главы Львовской ОВА Максима Козицкого, поджог мог совершить "только свирепый враг нашего народа", о чем он заявил в Telegram.
Он рассказал, что в 2001 году папа римский Иоанн Павел II во время визита во Львов стоял возле храма и общался с местными жителями.
Местные власти предполагают, что причиной возгорания стала завязанная одежда, которую нашли на месте происшествия.
"Правоохранители уже прорабатывают видео с камер наблюдения, следствие продолжается", – сообщили в мэрии.
- 5 апреля 2023 года Свято-Георгиевский кафедральный собор Московского патриархата во Львове перешел в Православную церковь Украины.
- 6 апреля там был демонтирован храм Московского патриархата. Местные власти называли его самостроем.
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