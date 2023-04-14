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Епифаний: ПЦУ пытаются навязать имидж "церкви Порошенко". На нас не влияет ни один политик

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14.04.2023, 10:11
Епифаний: ПЦУ пытаются навязать имидж
Епифаний (Фото: EPA)

Глава Православной церкви Украины Епифаний заявил, что на ПЦУ не влияет ни одна из политических сил. Об этом он сообщил в обращении, которое опубликовала пресс-служба церкви.

По его словам, благодаря поддержке общества и действиям государства продолжается освобождение украинского православия от "русского мира", а противники используют фальшивые аргументы, чтобы помешать этому. 

Он отметил, что одним из способов являются попытки представить ПЦУ заложницей или участницей политики.

"За содействие развитию поместной церкви мы благодарны всем политическим силам, независимо от того, представляют ли они в определенный период истории власть или оппозицию. Но ни одна политическая сила, партия или отдельный лидер не могут и не будут иметь в ПЦУ какой-либо исключительной или тем более контролирующей роли", — сказал Епифаний.

Митрополит подчеркнул, что годами Московский патриархат в Украине строился по модели теневого контроля. 

"Деркач, Новинский, Медведчук и другие подобные деятели считали себя участниками "акционерного общества", решающими за спиной "наемных менеджеров" в рясах все ключевые вопросы", — заявил он.

Священнослужитель сказал, что оппоненты ПЦУ пытаются навязать ей имидж "церкви Петра Порошенко", как в свое время пытались подавать Киевский патриархат как "церковь Кравчука" — якобы это политический проект, который работает на имидж одного лица. 

"Мы неоднократно опровергали такие лживые сплетни. Ни Петр Порошенко, ни любой другой политик, независимо от того, представляет ли он власть или оппозицию, не играет в жизни ПЦУ какой-либо исключительной роли", — отметил Епифаний. 

Глава ПЦУ заявил, что ни один из украинских политиков или региональных кланов не имели и не имеют контроля над решениями или позициями церкви.  

Читайте также: В УПЦ МП хотят справедливого и беспристрастного суда над митрополитом Павлом

Дмитро Гриниченко
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